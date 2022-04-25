Центробанк изменил порядок расчёта курса валют

Курс будет рассчитываться по сделкам, заключенным до 15:30 мск.фото: pixabay.com/PublicDomainPictures --> Банк России изменил порядок расчёта официального курса доллара, евро и юаня по отношению к рублю, сообщает 25 апреля пресс-служба регулятора.