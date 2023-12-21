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"Пушкинскую карту" для мам просит сделать жительница Магнитогорска

"Пушкинскую карту" для мам просит сделать жительница Магнитогорска

Но чтобы деньги можно было тратить не на театры и выставки.Жительница Магнитогорска предложила новый способ поддержки рождаемости: — Вот сделали же Пушкинскую карту для подростков — это хорошо! А сделали бы ещё карту для мамочек с двумя детьми и более до их 18-летия.

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