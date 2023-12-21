"Пушкинскую карту" для мам просит сделать жительница Магнитогорска

Но чтобы деньги можно было тратить не на театры и выставки.Жительница Магнитогорска предложила новый способ поддержки рождаемости: — Вот сделали же Пушкинскую карту для подростков — это хорошо! А сделали бы ещё карту для мамочек с двумя детьми и более до их 18-летия.