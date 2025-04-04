Танцы на костях: В Ленинском районе полицейские привлекли к ответственности родителей несовершеннолетних после публикации в сети Интернет видео, снятого на кладбище

Танцы на костях: В Ленинском районе полицейские привлекли к ответственности родителей несовершеннолетних после публикации в сети Интернет видео, снятого на кладбищеВ результате мониторинга сети Интернет выявлена публикация, на которой подростки в вечернее время, находясь на сельском кладбище, … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии