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Царьград

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Москвич Красновский стал владельцем лесозавода в Прикамье за 26,7 млн

Москвич Красновский стал владельцем лесозавода в Прикамье за 26,7 млн

Московский предприниматель Андрей Красновский стал единственным владельцем и генеральным директором ООО «Теплогорский лесоперерабатывающий завод», сменив на этих позициях Дмитрия Носкова из Прикамья.

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