До слез! «Сволочь. Просто натуральная сволочь»

Светлана Баяндина

Всякую дрянь где попало подобрать -- это да, самое вкусное. Поэтому намордники сейчас на все носы продаются, даже для чихуашек ( у которых и носа-то нет), что бы гадость всякую не лопали, а тем более раскиданный яд во вкусных кусочках. Тут не только заоблачный счет, а вообще на кону жизнь питомца( далеко не всегда удается помочь).