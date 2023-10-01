Сказка для двоих
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Сказка для двоих

186 483 подписчика

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    Да, таковы наши любимцы Мои кисоньки тоже капризничают, не всё им подходит.До слез! «Сволочь...
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До слез! «Сволочь. Просто натуральная сволочь»

Гусь со спаржей и артишоком ей никусна. Говядина типа вырезка так себе, а творог свой вообще не показывайте даже.

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Комментарии
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Светлана Баяндина
Всякую дрянь где попало подобрать -- это да, самое вкусное. Поэтому намордники сейчас на все носы продаются, даже для чихуашек ( у которых и носа-то нет), что бы гадость всякую не лопали, а тем более раскиданный яд во вкусных кусочках. Тут не только заоблачный счет, а вообще на кону жизнь питомца( далеко не всегда удается помочь).
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10 час.
Элеонора Коган
Да, таковы наши любимцы Мои кисоньки тоже капризничают, не всё им подходит.
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2 час.

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