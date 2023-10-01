Гусь со спаржей и артишоком ей никусна. Говядина типа вырезка так себе, а творог свой вообще не показывайте даже.
До слез! «Сволочь. Просто натуральная сволочь»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Баяндина
Всякую дрянь где попало подобрать -- это да, самое вкусное. Поэтому намордники сейчас на все носы продаются, даже для чихуашек ( у которых и носа-то нет), что бы гадость всякую не лопали, а тем более раскиданный яд во вкусных кусочках. Тут не только заоблачный счет, а вообще на кону жизнь питомца( далеко не всегда удается помочь).
Ответить
10 час.
Элеонора Коган
Да, таковы наши любимцы Мои кисоньки тоже капризничают, не всё им подходит.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии