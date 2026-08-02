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Регионы России

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Сын Виктора Логинова рассказал о травле и трудностях во взрослении

Сын Виктора Логинова рассказал о травле и трудностях во взрослении

Александр Логинов, 19-летний сын актёра Виктора Логинова, известного по роли в сериале «Счастливы вместе», впервые публично рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в детстве из-за популярности отца.

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