Сын Виктора Логинова рассказал о травле и трудностях во взрослении

Александр Логинов, 19-летний сын актёра Виктора Логинова, известного по роли в сериале «Счастливы вместе», впервые публично рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в детстве из-за популярности отца.
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