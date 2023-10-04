Украина предприняла попытку высадить в Крыму десант на гидроциклах

Самолёты ВКС России вовремя заметили и уничтожили украинский десант у мыса Тарханкут в Крыму.Минобороны России сообщило о том, что минувшей ночью, 4 октября, ВКС пресекли попытку ВСУ высадить морской десант на территории Крымского полуострова.
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