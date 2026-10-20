По мнению американского лидера, нынешний президент Украины игнорирует призывы к сдержанности и не идет на уступки Дональд Трамп выступил с критикой в адрес Владимира Зеленского, заявив, что тот не проявляет готовности к урегулированию конфликта с Россией, пишет РИА Новости.
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