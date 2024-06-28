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Мигранты не едут в Белоруссию. Три причины, которых нет в России

Мигранты не едут в Белоруссию. Три причины, которых нет в России

В России давно говорят о проблемах нелегальной и полулегальной миграции, в то время как в Белоруссию из Средней Азии просто не едут.

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Комментарии
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Руслан Техажев
Давайте Батьку в Премьеры РФ, для начала.
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16 час.
Nikolay Zakharov
Если есть великолепный пример перед глазами, то куда смотрят наши власти, надо брать на вооружение полезные установки и применять у себя, а не бесконечно болтать о проблемах с мигрантами.
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15 час.

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