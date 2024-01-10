С начала 2024 года хакеры выложили в сеть 5 терабайт данных россиян

Более 5 терабайт персональных данных российских пользователей утекли в сеть с начала 2024 года. Об этом сообщил руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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