Райффайзенбанк обязали разместить контррекламу на свою кэшбэк-карту

Арбитражный суд г. Москвы вынес решение, обязывающее АО «Райффайзенбанк» осуществить контррекламу своей дебетовой кэшбэк-карты, которая была признана ненадлежащей Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.
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