Скандал на съемках реалити-шоу «Пацанки»: актрису избили участницы, вызвав волну негодования Елена ГалицкаяВ третьем выпуске восьмого сезона реалити-шоу «Пацанки», которое принимают участие девушки с трудной судьбой, произошел шокирующий инцидент.
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