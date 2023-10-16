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Скандал на съемках реалити-шоу «Пацанки»: актрису избили участницы, вызвав волну негодования

Скандал на съемках реалити-шоу «Пацанки»: актрису избили участницы, вызвав волну негодования

Скандал на съемках реалити-шоу «Пацанки»: актрису избили участницы, вызвав волну негодования Елена ГалицкаяВ третьем выпуске восьмого сезона реалити-шоу «Пацанки», которое принимают участие девушки с трудной судьбой, произошел шокирующий инцидент.

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