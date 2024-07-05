Вкусные и простые салаты с грибами: пошаговые рецепты

Салат с грибами и шпинатом Для этого блюда вам необходимо подготовить следующие ингредиенты: 200 г свежих шампиньонов, нарезанных 150 г свежего шпината 1 небольшая красная луковица, нарезанная 50 г измельченных грецких орехов Пошаговое приготовление Шаг 2: Обжарьте грибы на среднем огне до золотистого цвета.