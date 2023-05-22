Военное обозрение

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В ЕС заявили, что не планируют переподключать российские банки к SWIFT в рамках зерновой сделки

В ЕС заявили, что не планируют переподключать российские банки к SWIFT в рамках зерновой сделки

Действуя в русле антироссийских санкций, Евросоюз в июне прошлого года отключил российский Россельхозбанк (РСХБ) от международной межбанковской системы платежей SWIFT, что сильно осложнило экспорт российской сельскохозяйственной продукции и может повлиять на будущее так называемой зерновой сделки.

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