В ЕС заявили, что не планируют переподключать российские банки к SWIFT в рамках зерновой сделки

Действуя в русле антироссийских санкций, Евросоюз в июне прошлого года отключил российский Россельхозбанк (РСХБ) от международной межбанковской системы платежей SWIFT, что сильно осложнило экспорт российской сельскохозяйственной продукции и может повлиять на будущее так называемой зерновой сделки.