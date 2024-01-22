Четыре человека погибли и 43 пострадали в ДТП в Приангарье за неделю

С 15 января по 21 января в Иркутской области произошло 33 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 4 человека и 43 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 8 детей, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.