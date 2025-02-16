Песков: РФ и США будут решать проблемы с помощью диалога

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа свидетельствует, что Москва и Вашингтон теперь будут решать проблемы посредством диалога.
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