В Кемеровской области снег окутал сразу несколько городов

Обильные осадки заметили сегодня утром.Сегодня утром, 26 сентября, жители разных городов Кемеровской области поделились в социальных сетях информацией о том, что их регионы накрыло обильными зимними осадками — в некоторых местах толщина снежного покрова оказалась весьма внушительной.