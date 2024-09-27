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Названы способы отличить геморрой от рака кишечника

Названы способы отличить геморрой от рака кишечника

Геморроидальная болезнь и рак кишечника могут иметь схожие симптомы, но также у этих недугов есть и существенные различия, рассказал колопроктолог, онколог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Сергей Родимов.

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