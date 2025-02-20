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Царьград

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"О жалких личностях": Лавров раскрыл темы переговоров с США. Путин предупреждал, ставил задачи

"О жалких личностях": Лавров раскрыл темы переговоров с США. Путин предупреждал, ставил задачи

Глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с американской делегацией в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде раскрыл темы, которые обсуждали политики, а после высказался и "о жалких личностях".

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