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100 Дорог

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Eurostar сохранит рейсы между Лондоном и Амстердамом в течение летнего периода

Eurostar сохранит рейсы между Лондоном и Амстердамом в течение летнего периода

<p>Eurostar сохранит рейсы между Лондоном и Амстердамом в течение летнего периода. Изначально планировалось приостановить обслуживание на шесть месяцев, начиная с июня, но вместо этого решено продолжить работу без годовой паузы, как опасались ранее.

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