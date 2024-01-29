<p>Eurostar сохранит рейсы между Лондоном и Амстердамом в течение летнего периода. Изначально планировалось приостановить обслуживание на шесть месяцев, начиная с июня, но вместо этого решено продолжить работу без годовой паузы, как опасались ранее.
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