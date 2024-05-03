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Происшествия

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Транспортная полиция Оренбурга выявила 27 нарушителей миграционного законодательства, задействованных на строительстве аэропорта

Транспортная полиция Оренбурга выявила 27 нарушителей миграционного законодательства, задействованных на строительстве аэропорта

На днях в рамках совместного оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства, сотрудники Оренбургского линейного отдела МВД России на транспорте во взаимодействии с коллегами из территориального УВМ, бойцами ОМОН Росгвардии и под общей координацией регионального Управления ФСБ России по Оренбургской области, выявили и привлекли к ответственности 27 иностранных граждан, задействованных при строительстве нового пассажирского терминала воздушной гавани.

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