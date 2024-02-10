Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Nadezhda Иванова
    Статья просто великолепна, если читать внимательно и иметь чувство юмораМногоходовка Таке...
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    нет.... они надеялись, что у них проснется совесть и они одумаются! опять обманули наши надежды!Россия расторгла ...

"В скорые грузили 15-20 мешков": Тела наёмников вывозили тайно после удара русских по Змиёву

"В скорые грузили 15-20 мешков": Тела наёмников вывозили тайно после удара русских по Змиёву

По данным источника, русские ночью нанесли удар по Змиёву в Харьковской области. Тела грузили мешками Как сообщает телеграм-канал "Военная хроника", минувшей ночью был нанесён удар по расположению ВСУ с иностранцами.

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