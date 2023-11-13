Как минимум шесть человек погибли при ударе США по объектам в Сирии

Global Look Press/snapshot-photography/B.Shamlo vi Как минимум шесть человек погибли в результате американских ударов по объектам якобы Корпуса стражей исламской революции в Сирии в ночь с воскресенья на понедельник.
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