Аркадий Дубнов: Подобного успеха в борьбе с террором Израиль давно не демонстрировал

Ликвидирован Исмаил Хания, лидер террористического ХАМАС. Это случилось сегодня ночью в Тегеране. Смерть застала Ханию буквально в своей постели в резиденции, предоставленной ему иранским руководством на время пребывания в Тегеране, куда он был приглашен на инаугурацию избранного президента Ирана Махмуда Пезешкиана.