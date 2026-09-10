AP/TASS Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Запад теряет контроль над террористическим киевским режимом.
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