Ее похитили в 4 года и бросили в джунглях — история настоящей маугли, выращенной обезьянами

Её зовут Марина Чапман, но это имя она сама себе выбрала, настоящее же — неизвестно. Дату своего рождения женщина не знает, а самое яркое воспоминание из детства — как её, пятилетнюю, похищают двое неизвестных.
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