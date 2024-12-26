Кайли Миноуг опубликовала архивное фото без штанов

EV

Evgeni Velesik

Когда я был курсантом Речного училища, срок обучения 2,5 года, был такой прикол: Давай поспорим, что я обойду вокруг тебя три раза и ты останешься в Одних трусах! Давай, соглашается другой курсант! И я начинаю ходить вокруг него и пристально на него смотреть, он тоже смотрит на меня! Р а-а-а-з, два-а-а, три-и-и! Все смотрят, рты раскрыли, а он так ну что, проиграл, давай сигареты! Не-э, подожди паря, ты сколько трусов на себя надел? Одни, отвечает он! Так ты остался в одних трусах? Да! Гони сигареты!