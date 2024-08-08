Питьевые фонтанчики установили на бульваре Фахретдина в Альметеьвске

В Альметьевске реализуется четвертая очередь благоустройства бульвара по улице Ризы Фахретдина. В этом году из республиканского бюджета на эти цели было выделено 8 млн рублей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
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