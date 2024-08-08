НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

6 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    сволочей живодеров сажать нужно на большой срок, их лица с ФИО показывать по ТВ , что бы все в лицо знали подонков и ...Полицейские возбу...
  • Е Пронина
    может к организации христианских игр перейдем? кто спонсирует этот маразм неужели англосаксы? ни копейки не должно по...Духовное управлен...
  • Варлам Устрялов
    кто такой "раис"? то же, что "хан" или "бай"?Минниханов посети...

Питьевые фонтанчики установили на бульваре Фахретдина в Альметеьвске

Питьевые фонтанчики установили на бульваре Фахретдина в Альметеьвске

В Альметьевске реализуется четвертая очередь благоустройства бульвара по улице Ризы Фахретдина. В этом году из республиканского бюджета на эти цели было выделено 8 млн рублей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх