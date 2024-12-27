В какие заведения чаще всего ходят силовики в Перми

Сотрудники правоохранительных органов в Перми выбирают недорогие места для обеда и развлечений. Полицейские, рядовые работники прокуратуры и другие силовики предпочитают посещать «Чайхану», китайское кафе «Ариран» и бар-ресторан DOSKI.
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