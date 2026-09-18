Плющенко высказался после неудачи 13-летнего сына на соревнованиях в Турции: «Мы только начинаем»

Александр дебютировал под флагом Азербайджана на Гран-при в Анкаре. Александр Плющенко Кадр из видеоЕвгений Плющенко с сыном Александром вышли на связь из Анкары, где проходит этап юниорского Гран-при ISU.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП «Снимать любимчик...
- 25 лет скрывает д...
- Виктория Боня отп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым