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Плющенко высказался после неудачи 13-летнего сына на соревнованиях в Турции: «Мы только начинаем»

Плющенко высказался после неудачи 13-летнего сына на соревнованиях в Турции: «Мы только начинаем»

Александр дебютировал под флагом Азербайджана на Гран-при в Анкаре. Александр Плющенко Кадр из видеоЕвгений Плющенко с сыном Александром вышли на связь из Анкары, где проходит этап юниорского Гран-при ISU.

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