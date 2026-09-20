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Земля

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Как старая приватизация может лишить вас квартиры: история, которую не видит ЕГРН

Как старая приватизация может лишить вас квартиры: история, которую не видит ЕГРН

Покупка квартиры на вторичном рынке редко бывает спонтанной. Обычно всё начинается с тщательного отбора: локация, этаж, состояние подъезда, вид из окна.

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