Президент Рамапоса сообщил Трампу, что в ЮАР дали Зеленскому «уроки мира»

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 21 мая в рамках встречи в Вашингтоне с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилой Рамапосой обратил внимание, что в апреле африканскую страну посещал Владимир Зеленский.
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