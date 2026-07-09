В Липецке водителям в очередях на АЗС раздадут воду

В Липецке из-за жары и очередей на АЗС водителям начнут раздавать питьевую воду. Волонтеры в оранжевых жилетах уже помогают организовывать движение автомобилей и разъясняют новый порядок отпуска бензина, вступающий в силу с 11 июля.
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