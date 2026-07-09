НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Липецка

2 подписчика

В Липецке водителям в очередях на АЗС раздадут воду

В Липецке водителям в очередях на АЗС раздадут воду

В Липецке из-за жары и очередей на АЗС водителям начнут раздавать питьевую воду. Волонтеры в оранжевых жилетах уже помогают организовывать движение автомобилей и разъясняют новый порядок отпуска бензина, вступающий в силу с 11 июля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии