В Липецке водителям в очередях на АЗС раздадут воду

В Липецке из-за жары и очередей на АЗС водителям начнут раздавать питьевую воду. Волонтеры в оранжевых жилетах уже помогают организовывать движение автомобилей и разъясняют новый порядок отпуска бензина, вступающий в силу с 11 июля.