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Трагедия в Стерлитамаке: как огонь забрал жизни четырех женщин, включая сестер, приехавших за подарком маме

В Стерлитамаке разразилась трагедия, которая потрясла весь город. В торговом центре «Солнечный» вспыхнул пожар, унесший жизни четырех женщин.

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