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В Нижегородской области подросток впал в кому, выпив абсент

В Нижегородской области подросток впал в кому, выпив абсент

ЧП с подростком случилось в Балахне (Нижегородская область).В Балахне 16-летний мальчик впал в кому после того, как в новогоднюю ночь выпил абсент.

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