В Крыму призвали отменить украинцев

А

Александр

С чего началось украинство, тем кончилось - позором. Большевики-догматики увидели национальное самосознание, и давай его раскармливать. Жаль, что главный из них не дожил до 1933-го. Хотя и после этого у нэньки жопа только и расталась. Не заметили как под ней оказались. И никак не придумаем в какую сторону вылезать. Довылизовались. Свое самосознание в бессознанке. Всё спорим кто мы, где мы? Забыли, что мы государство, а не тусовка «братских народов» с пришлыми затейниками из полукровок от политики с опытом дворовых стычек и семейных ссор. Вот и обводят нас вокруг носа те, кто умеет управлять государством, а не таксовать от безысходности.