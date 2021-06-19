В Белом доме назвали сообщения о приостановке военной помощи Украине «ерундой»

В Белом доме назвали информацию о приостановке военной помощи Украине "ерундой". Подчеркивается, что только на прошлой неделе стране предоставили 150-миллионный пакет помощи в сфере безопасности.
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