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В Белом доме назвали сообщения о приостановке военной помощи Украине «ерундой»

В Белом доме назвали сообщения о приостановке военной помощи Украине «ерундой»

В Белом доме назвали информацию о приостановке военной помощи Украине "ерундой". Подчеркивается, что только на прошлой неделе стране предоставили 150-миллионный пакет помощи в сфере безопасности.

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Александр Клово
Это точно ерунда. Помощь нацистам - новое оружие у братского Донбасса.

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