В МИД России высказались о переговорах с западными странами

Россия не отказывается от диалога с Западом, однако делает выводы из его поведения и будет исходить из собственных интересов при рассмотрении любых предложений о диалоге, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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