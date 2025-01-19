Запрет для Volkswagen почти снят. Германия в фокусе внимания Китая Ирина ВальковаКитай активно развивает свою глобальную стратегию экономического влияния, и последняя новость о возможном переходе заводов Volkswagen AG под контроль китайских компаний подтверждает этот тренд.