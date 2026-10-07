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Царьград

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МЧС России ввело план "Ковер" в Пермском крае из-за беспилотников

МЧС России ввело план "Ковер" в Пермском крае из-за беспилотников

7 октября в Пермском крае введён план "Ковер", запрещающий использование воздушного пространства; радиус ограничения составляет 100 км для Перми и 50 км для Соликамска.

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