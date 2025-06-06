В двух городах Польши перепутали голоса за кандидатов на выборах президента

www.globallookpress.com/Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency Избирательные комиссии в польских Минске-Мазовецком и Кракове совершили ошибку в подсчете результатов голосования на президентских выборах в Польше.
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