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Родители смогут наблюдать за новорожденными онлайн еще в трех больницах Москвы

Родители смогут наблюдать за новорожденными онлайн еще в трех больницах Москвы

Еще в трех больницах столицы родители могут онлайн наблюдать за своими новорожденными детьми, которые находятся на лечении в неонатологических и реанимационных отделениях, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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