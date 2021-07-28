Родители смогут наблюдать за новорожденными онлайн еще в трех больницах Москвы

Еще в трех больницах столицы родители могут онлайн наблюдать за своими новорожденными детьми, которые находятся на лечении в неонатологических и реанимационных отделениях, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Еще в трех больницах столицы родители могут онлайн наблюдать за своими новорожденными детьми, которые находятся на лечении в неонатологических и реанимационных отделениях, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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