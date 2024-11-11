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Массированная бомбардировка за атаку на Москву: До 250 дронов атаковали Украину. 10 "стратегов" и ракетоносцы уже на рубежах пуска

Массированная бомбардировка за атаку на Москву: До 250 дронов атаковали Украину. 10 "стратегов" и ракетоносцы уже на рубежах пуска

10 ноября Украина атаковала Москву – было перехвачено рекордное число дронов за всё время СВО и ответ не заставил себя ждать.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Довыё...живались !Садомазохисты!Мне кажется такие шаги делаются специально ,чтобы население Украины попытаться убедить в целесообразности продолжения БД!
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17 час.

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