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Фасоль варится часами и остается жесткой: что мешает ей размягчиться даже при долгой варке

Фасоль варится часами и остается жесткой: что мешает ей размягчиться даже при долгой варке

Вода определяет качество приготовленной фасоли. Жесткая, насыщенная солями кальция и магния, она укрепляет клеточные стенки бобовых и замедляет превращение протопектинов в пектины, из-за чего они плохо размягчаются.

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