В Дагестане выдают гражданство 45 новым беженцам и они пулей бегут МФЦ оформлять маткапиталы и соцпособия. Это же хорошо?

Avia.pro - Новости Привилегии для Палестинских Беженцев: Быстрое Гражданство в Дагестане Дагестан не отстаёт от Чечни в вопросе предоставления гражданства иностранцам, демонстрируя это на примере 45 палестинских беженцам, которым было выдано российское гражданство всего за три недели.