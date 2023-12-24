Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 779 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Дремин
    Шла бы ты лесом...........................................Готова встать на ...
  • Алексей Смирнов
    И это замечательно, нам нужен полный разрыв с западом. вплоть до закрытии границ полностью и окончательно.Самые страшные са...
  • олег яковук
    Если эти перевёртыши снова приедут в Россию, тогда за что полягли наши герои на сво. Для того чтобы эти т-и снова при...Готова встать на ...

В Дагестане выдают гражданство 45 новым беженцам и они пулей бегут МФЦ оформлять маткапиталы и соцпособия. Это же хорошо?

В Дагестане выдают гражданство 45 новым беженцам и они пулей бегут МФЦ оформлять маткапиталы и соцпособия. Это же хорошо?

Avia.pro - Новости Привилегии для Палестинских Беженцев: Быстрое Гражданство в Дагестане Дагестан не отстаёт от Чечни в вопросе предоставления гражданства иностранцам, демонстрируя это на примере 45 палестинских беженцам, которым было выдано российское гражданство всего за три недели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх