Что сделать из осенних листьев: 10 идей красивых и необычных поделок с инструкциями

Октябрь — самое лучшее время, чтобы собрать потрясающе красивые осенние листья. И сделать из них поделки, которые порадуют и взрослых, и детей! Октябрь — время самых красивых осенних листьев! Собирать их на прогулке в парке — одно удовольствие.