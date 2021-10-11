Сам себе мастер

156 400 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Бачевская
    Я такую сумку вязала лет 50 назад из чёрного сутажа, только ручки отдельно привязывала. Тогда вообще ничего приличног...Сумка — шоппер кр...
  • Лариса Бачевская
    Я такую сумку вязала лет 50 назад из чёрного сутажа, только ручки отдельно привязывала. Тогда вообще ничего приличног...Сумка — шоппер кр...
  • Валентина БогдановаШирочкина
    Впечатляет.....10 лучших идей, ч...

Что сделать из осенних листьев: 10 идей красивых и необычных поделок с инструкциями

Что сделать из осенних листьев: 10 идей красивых и необычных поделок с инструкциями

Октябрь — самое лучшее время, чтобы собрать потрясающе красивые осенние листья. И сделать из них поделки, которые порадуют и взрослых, и детей! Октябрь — время самых красивых осенних листьев! Собирать их на прогулке в парке — одно удовольствие.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Валентина БогдановаШирочкина
Прекрасные идеи.....спасибо!

Картина дня

наверх