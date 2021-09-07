Супердержава мирного атома решила: ей нужна Россия

События в миреПолитикаСупердержава мирного атома решила: ей нужна Россия Четвертого сентября во Владивостоке завершился первый за последние два года Восточный экономический форум.Вернуться к статье83НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЯна Асадовау казахстана нет рек таокй мощности. А значит прожрут Байконур и станут опять гонять стада по тропам.Olga BelА вот здесь России и надо бы использовать ситуацию и СТАВИТЬ УСЛОВИЯ. Например: мы вам построим АЭС, а вы качественно измЕните отношение к русским в Казахстане. Более того, можно вообще поставить условие, что будущую АЭС будут эксплуатировать и обслуживать ПРЕИМУЩЕСТВЕННО русское население Казахстана (как более образованное, обучаемое и вменяемое). А то там местные аборигены, "друзья степей" могут такого нахимичить, что взорвут нах*** высокотехнологичный атомный объект и даже не поймут, где облажались... Вот в таком виде "сотрудничество" будет и безопасным, и доходным, и репутационно выгодным для России!!! Пора уже ЗАБОТИТЬСЯ О СООТЕЧЕСТВЕННИКАХ за рубежами РФ (как обещали!), и подобный случай самый подходящий... а в таком виде и ВЗАИМОВЫГОНЫЙ ;)Марал УсеиновНасчёт местных абориген …. , что вы себе позволяете ? Это Казахстан , светское государство , и не забывайте , что мы в одном союзническом экономическом пространстве. И никто не притесняет русскоязычное население , это у нас преследуется по закону. А то что изредка возникают неурядицы раздуваемые свободными , так сказать хейтерами , это сплошь и рядом … в любом государстве такие издержки присутствуют. Так же как и в России.ВЛВиталий ЛитвиновДа ладно, в Казахстане. в советское время было много прекрасных специалистов во всех областях промышленности и сельского хозяйства. этнических казахов. Впрочем. так было во всех республиках СССР. знаю. что говорю работал с ними, большинство. как специалисты. ничем не отличались от специалистов других национальностей. Все они заканчивали ВУЗы и техникумы, где преподавание велось на русском языке. Конечно были и горе-специалисты. но в процентном отношении и у русских таких было не меньше. другое дело, что если Казахстан перейдёт на латиницу, то на новых специалистах можно будет поставить крест. Вот этого простить Нурсултану нельзя, самим казахам.Olga BelВы сами ответили на свой вопрос. Они УЧИЛИСЬ НА РУССКОМ. А на русском есть и техническая литература, и научная, и все новинки можно найти. А что изобрели или создали за кордоном, переводят НА РУССКИЙ, но никто не переводит на казахский. Нельзя преподавать физику или высшую математику на казахском! нельзя найти научную и техническую литературу на казахском. Отказавшись от русского языка они отрезали от себя целые пласты научных знаний, технологий и просто пласты мировой культуры. И стали деградировать. Возможно, рождаются казахи с хорошими мозгами, НО... они сегодня не получают достойного образования, чтобы работать в высокотехнологичных областях. А многим и вообще это не надо, они вернулись к привычному образу жизни (до советской власти), и ненавидят русских, потому что русские хотят вести жизнь высокоразвитого цивилизованного человека. Это конфликт культуральный, и это обязательно отразится на уровне развития страны... Им надо молиться на русских и использовать их для пользы страны, а они гнобят тех, кто может их спасти...ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВЭто та энергия , что потеряла Россия , благодаря этим новоделам плотникам . А что будет дальше можно с лёгкостью разложить , а ВВП пока будет объедки собирать с туристического бизнеса . Когда-то эти чурбаны у нас под нашим строжайшем контроле строили АЭС будучи в стройбатах , а теперь мы им будем строить бесплатно станции , а они плевать в потолок и пить ханку в чайхане . То что разрушили наши уроды влезая во власть им же и аукнетсяВЛВиталий ЛитвиновА с какого бодуна ты решил, что будем строить бесплатно. это СССР строил почти бесплатно, зарубежным странам, для покупки лояльности. Россия не собирается распространять по миру идеологию.Александр ЧумакПрежде чем казахам начать строить АЭС, надо хорошо все просчитать, взвесить на "мерилах времени", пароизвести должным образом экономические рассчеты, прикинуть трезвым умом, спросить себя: " А будет ли иметь экономическую выгоду Россия от постройки этой станции, кто будет следить за ее работоспособностью, делать текущие , плановые и капитальные ремонты???!. Казахи народ ленивый, и ему лучше скотоводством заниматься, чем с мирным атотом дружбу водить?!!. Решать эту задачу надо высшему эшелону власти, а простому чабану лучше овец, коз и лошадей пасти, а не на атом с "бараньими рогами идти?!!!".Комментировать
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