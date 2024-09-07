Минобороны Украины испытывает трудности с выплатами военным: что происходит и что ждать дальше Ольга ВайленкоВ сентябре 2024 года Министерство обороны Украины столкнулось с критической проблемой – нехваткой средств на боевые выплаты военнослужащим.