Минобороны Украины испытывает трудности с выплатами военным: что происходит и что ждать дальше Ольга ВайленкоВ сентябре 2024 года Министерство обороны Украины столкнулось с критической проблемой – нехваткой средств на боевые выплаты военнослужащим.
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