Вскрылся коварный план Европы. Она собирается сделать с Россией немыслимое

МС

Марина Свобода

америку открыли... Эта цель у них хроническая неискоренимая. Ну как так то какая-то Россия и вся таблица Менделеева, леса питьевая вода.. А задрипаные мелкие государства этого не имеют? Они же мнят себя Наполеонами.