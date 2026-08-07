Порядок, госуда...
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Порядок, государство

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Вскрылся коварный план Европы. Она собирается сделать с Россией немыслимое

Вскрылся коварный план Европы. Она собирается сделать с Россией немыслимое

Западная поддержка Украины преследует одну цель — раздробить Россию на мелкие государства и поглотить ее по частям, заявила журналистка Крис Форсне в эфире SwebbTV.

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Комментарии
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t
tolip
Старая мочалка
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1 м.
МС
Марина Свобода
америку открыли... Эта цель у них хроническая неискоренимая. Ну как так то какая-то Россия и  вся таблица Менделеева, леса питьевая вода.. А задрипаные мелкие государства  этого не имеют? Они же мнят себя Наполеонами.
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1 м.
Александр Т
Писькин доктор он и в Африке писькин. У нас Ленин хоть кухарку рекомендовал. А тут..... То-то у них всё через письку идёт.
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1 м.