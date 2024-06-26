Собянин сообщил, что центр «Профессии будущего» в Печатниках станет крупнейшим в стране

Глава города Сергей Собянин сообщил о значительном прогрессе в развитии системы занятости населения. По его словам, благодаря масштабной модернизации московская служба занятости превратилась в современного кадрового оператора, предоставляющего широкий спектр услуг, включая поиск работы, профориентацию и обучение.